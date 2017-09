Duikers in problemen in Grevelingenmeer

Hulpdiensten bij Den Osse (foto: HV Zeeland)

De twee waren zondag bij de duikstek aan de Nieuwe Kerkweg in het Grevelingenmeer aan het duiken. Eén van hen raakte in paniek, en kwam waarschijnlijk te snel naar boven. Ook de andere duiker voelde zich niet goed waarop besloten werd de hulpdiensten in te schakelen.

De medewerkers van twee ambulances en een traumahelikopter hebben de twee duikers ter plekke onderzocht. Uiteindelijk hoefden ze niet naar een ziekenhuis te worden gebracht.