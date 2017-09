Lubach komt met eigen 'huisarts-kom-naar-Zeeland-filmpje'

'Reuma in Terneuzen' en 'Schurft in Goes'. Het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach besteedde gisteravond aandacht aan het tekort aan huisartsen in Zeeland met een eigen promotiefilmpje

"Omdat dit probleem ons echt aan het hart gaat, leveren wij graag een bijdrage aan deze campagne", zo kondigde de presentator Arjen Lubach het filmpje aan. Zondag met Lubach Lubach reageerde op het filmpje dat de Zeeuwse huisartsen eerder naar buiten brachten om het tekort aan collega's onder de aandacht te brengen. De komende jaren gaat namelijk een derde van de huisartsen in Zeeland met pensioen en nieuwe aanwas ontbreekt. Lees ook: Promofilmpjes moeten jonge huisartsen naar Zeeland lokken