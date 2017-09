Zeeland wordt wakker: urinoirprotest, mosseltafel en kerncentralezorgen

Dames in Zeeuwse klederdracht bij krul-urinoir in Amsterdam (foto: Jac van Belzen)

Urinoirprotest

De combinatie vrouwen en urinoirs hield de afgelopen week landelijk de gemoederen flink bezig, met de rechtszaak die een vrouw had aangespannen tegen een boete voor wildplassen. Deze twee dames in klederdracht dragen ook hun steentje bij aan de discussie door in Amsterdam bij een van de beruchte krul-urinoirs te poseren.

Lees ook:

500 Belgen aan de de langste mosseltafel van 150 meter, ter promotie van de Zeeuwse mossel. (foto: Omroep Zeeland)

Langste mosseltafel

In Antwerpen mochten gisteren 500 Belgen aanschuiven aan een mosseltafel van 150 meter om zich tegoed te doen aan Zeeuwse mossels. Daarmee is dit de langste mosseltafel ter wereld. Het initiatief kwam van het Nederlands Mosselbureau.

Lees ook:

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland)

Bezorgd over Doel

De bezorgdheid in Zeeland over de kerncentrale in Doel neemt toe. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van de GGD Zeeland, een onderzoek dat om de vier jaar plaatsvindt. Vooral in het oosten van de provincie zijn Zeeuwen bang dat de Belgische kerncentrale hun gezondheid schaadt.

Lees ook:

Zeilboten op het Grevelingenmeer, vlakbij de haven van Zonnemaire (foto: Geert van der Wielen uit Zierikzee)

Het weer:

Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, in het noordoosten komt mogelijk wat meer bewolking voor. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Het wordt 19 graden, in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen wordt het 21 graden.