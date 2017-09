Acht bezwaren ingediend tegen plan Brouwerseiland

Behalve een beroep hebben vier partijen ook een schorsingsverzoek ingediend, laat de Raad van State weten. Met dit verzoek willen ze voorkomen dat de werkzaamheden voor Brouwerseiland al beginnen, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt.

De Raad van State gaat nu een zitting plannen om de spoedprocedure te behandelen. Een datum van die zitting is nog niet bekend.

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer dertien eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op zetten. Surfers zeggen dat door de komst van Brouwerseiland hun surfspot verloren gaat, waar nu mensen vanuit heel Europa naartoe komen. Natuurorganisaties zijn ook fel gekant tegen de plannen zij vrezen voor de teloorgang van natuur in het meer.