Eindelijk rijksmonumentenstatus voor verdronken Reimerswaal

'Reymerswael' op een oude kaart. (foto: Omroep Zeeland)

Beschermd

"Die status komt eigenlijk veel te laat," vindt archeoloog Karel-Jan Kerckhaert "Het had al veel eerder toegekend moeten worden. Nu Reimerswaal een rijksmonument is, is het gebied extra beschermd. Mocht er bijvoorbeeld ooit sprake zijn van het verbreden van de Oesterdam, dan kan dat niet zomaar. Dan is er toestemming nodig op landelijk niveau."



Drukmiddel

Volgens Kerckhaert is de nieuwe status ook een drukmiddel tegen schatgravers. Het gebied mag nu al niet betreden worden, omdat het een natuurgebied is, maar dit is een extra maatregel. "Alle vondsten die hier worden weggehaald, hebben geen context meer. Je weet dan niet waar het is gevonden. Als rijksmonument ligt het veilig opgeborgen, tot het moment dat er een officieel onderzoek naar de stad start."

Middeleeuwen

Reimerswaal was in de middeleeuwen de derde stad van Zeeland. Alleen Middelburg en Zierikzee waren groter. De stad had een markt, een stadhuis, een kerk, een klooster en natuurlijk een haven. Reimerswaal werd omschreven als groot en welvarend. Maar op 5 november 1530 sloeg het noodlot toe en werd de stad getroffen door een watersnoodramp, de Sint Felixvloed.



Ondergang

In de jaren daarna werd de stad keer op keer getroffen door watersnoden. De inwoners deden verwoede pogingen de stad te redden, maar in 1573 ging het opnieuw mis. De geuzen kwamen en staken Reimerswaal in brand. Reimerswaal raakte vervallen. In 1631, ruim honderd jaar na de Sint Felixvloed, verlieten de laatste inwoners de stad. Nu zijn bij laag water alleen nog overblijfselen van de stad te zien.



Rijksmonument

In Nederland zijn ongeveer 62.000 rijksmonumenten. De meeste daarvan zijn huizen. Reimerswaal is de enige verdronken stad met een rijksmonumentenstatus.