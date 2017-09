'Marinierskazerne Vlissingen was cadeautje voor Karla Peijs'

Oefening met mariniers (foto: Omroep Zeeland)

Berckmoes maakte in 2011 haar entree in de Tweede Kamer. Als VVD-Kamerlid was ze in haar begintijd verantwoordelijk voor de portefeuille defensiepersoneel. Om meer te weten te komen over haar portefeuille gaat ze op gesprek bij Hans Hillen (CDA), die toen minister van Defensie was. Berckmoes beschrijft volgens de Telegraaf in haar boek dat ze verbaasd is over het gesprek.

Leuk voor Peijs

De minister sprak onder andere over de marinierskazerne. Berckmoes was naar eigen zeggen niet overtuigd van de noodzaak van die verhuizing, maar daar wilde de minister niks van weten. Hij vertelde dat het 'toch zo leuk zou zijn voor Karla', citeert de Telegraaf uit haar boek. Berckmoes wist in eerste instantie niet wie de minister bedoelde.

Karla Peijs (foto: Omroep Zeeland)

Even later viel het kwartje bij Berckmoes. ''Dat bleek dus Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland. En, o ja, ook toevallig lid van het CDA.'' Omdat Peijs niet veel later zou stoppen als commissaris was dat volgens Hillen een mooi afscheidscadeau.

Mannetje in de regio

Niet alleen Karla Peijs wordt genoemd in het boek rondom de verhuizing van de marinierskazerne. Ook collega-kamerlid André Bosman (VVD) uit Middelburg wordt erbij gehaald door Berckmoes. Volgens haar was de verhuizing 'voorgekookt' door Bosman. "Dat zou het noodlijdende havenstadje (Vlissingen, red.) uit het slop moeten trekken en dan was hij het mannetje in de regio", besluit Berckmoes in haar boek.

In haar boek vertelt Berckmoes hoe zij haar tijd bij de VVD heeft beleefd. Zo schrijft ze over Kamerleden die teut hun stem uitbrachten en over burgemeesterbaantjes die in vooruitzicht zouden worden gesteld om verzet van Kamerleden te staken.