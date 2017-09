Schatgraver baalt: nooit meer graven naar Zeeuws Pompeï

Toestemming

Nu de verdronken stad een rijksmonument is, mag er niet meer zomaar gegraven worden. Daar is een landelijke toestemming voor nodig. "Dat geldt niet alleen voor onderzoek, maar bijvoorbeeld ook als er iets aan de Oesterdam veranderd zou worden", vertelt Karel-Jan Kerckhaert van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.



In de bodem

"Belachelijk," vindt Anton, "nu blijven al die mooie dingen in de bodem zitten." Hij ging zo'n veertig jaar geleden voor het eerst op zoek naar overblijfselen van Reimerswaal. "Het is prachtig als je dan iets vindt." Hij spreekt van het Pompeï van Zeeland. "Het is de enige buitendijkse, verdronken stad in de wereld. Dat er nu regeltjes zijn om daar te graven, vind ik echt flauwekul."



Schatten

Zijn zolder is een waar depot. Overal zijn potten, kannen en kruiken te vinden. Sommige zijn compleet bewaard gebleven in de bodem van de Oosterschelde, andere zijn door Anton zelf in elkaar gepuzzeld. "Nu heb ik tijd om alles te verder te ordenen." Hij weet van bijna iedere scherf waar het vandaan komt. "In Reimerswaal handelden ze veel. Rondom de stad werd veel zout gewonnen en dat werd geruild tegen potten uit binnen- en buitenland."

De zolder van Anton is een waar depot. (foto: Omroep Zeeland)

Beschermd

Archeoloog Kerckhaert vindt het prima dat de stad nu veilig onder het zand ligt. "Het is ideaal beschermd tot het moment dat er een onderzoek start." Alles wat volgens hem eerder wordt weggehaald verliest de context. Als voorbeeld noemt hij een opgegraven potje dat is meegenomen. "Je weet nooit meer precies op welke plek je het hebt gevonden en wat daar nog meer ligt."



Verdronken

Reimerswaal werd in de zestiende eeuw verschillende keren getroffen door overstromingen en oorlogsgeweld. Uiteindelijk vertrokken de inwoners naar Tholen en Zierikzee. Het archief bleef gespaard, maar dat verbrandde in 1940 toen Middelburg in de vuurlinie lag tijdens de Tweede Wereldoorlog. In archieven van de provincie en verschillende gemeenten wordt nog wel naar Reimerswaal verwezen.



Tholen

Zo is in een van de boeken in het Thoolse archief te lezen, dat veel voormalige inwoners van Reimerswaal naar Tholen kwamen. "Zij vormden daar een aparte bevolkingsgroep en hoefden bepaalde belastingen niet te betalen", vertelt archivaris Fred van den Kieboom. "Dus op den duur wilde iedereen wel van Reimerswaal zijn."

