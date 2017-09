Werkstraf voor in brand steken van eigen woning

(foto: Omroep Zeeland)

De man wordt ervan verdacht in 2013 en 2014 in cocaïne gehandeld te hebben. Ook stak hij in december 2015 zijn eigen woning aan de Mattheus Smallegangesbuurt in brand. In de tuin van de woning trof de politie een gestolen scooter aan. Ook had de man een productiemachine voor speedpillen in zijn huis. Hij zou 498 van die pillen achtergehouden hebben van twee Marokkaanse mannen die de machine in zijn huis hadden gezet.

De man heeft al een flink strafblad opgebouwd in de afgelopen jaren. Hij stak zijn huis in de brand omdat hij zichzelf vreselijk onder druk voelde staan. Enerzijds voelde hij zich bedreigd door de twee Marokkanen, anderzijds hing een rechtszaak al vanaf 2014 boven zijn hoofd. In een rapport werd hij ten tijde van de brand tijdelijk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Pillen

Voor twee andere verdachten in de zaak, een 43-jarige en 55-jarige man uit Goes, was de tijd die de mannen destijds in voorarrest hadden gezeten voldoende voor het Openbaar Ministerie. De twee hadden volgens de officier van Justitie ook de pillen in bezit gehad. De 43-jarige verdachte wordt bovendien verdacht van handel in cocaïne. Bij een huiszoeking kwam er naast de pillen ook ruim twee gram cocaïne naar boven. Bij de huiszoeking werd er ook ruim drieduizend euro in beslag genomen.

Lang geleden

De officier van justitie nam in haar eis mee dat de zaak al heel lang sleept. Door een fout van het Openbaar Ministerie raakte de zaak even kwijt en daarna bleek het heel lastig om de zaak op de agenda te krijgen. Alle verdachten hadden al in voorarrest gezeten. De officier hield het daarbij.

Uitspraak over twee weken.

