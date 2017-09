Peijs: Kazerne een cadeautje?! Die mocht ik niet aannemen

Karla Peijs is 'stomverbaasd' over de bewering dat de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen een cadeautje voor haar zou zijn. Voormalig VVD-kamerlid Ybeltje Berckmoes doet die bewering in haar boek over haar tijd in de Tweede Kamer. 'Pure onzin', volgens de voormalig commissaris van de Koningin in Zeeland.

Karla Peijs (foto: Omroep Zeeland) "Wie verzint zoiets?", gaat Peijs verder. Van de naam Ybeltje Berckmoes heeft ze tot op de dag van vandaag nog nooit gehoord. Toch voelt Peijs zich gedwongen zich te verdedigen: "De komst van de marinierskazerne was een serieuze afweging. Er waren twee plaatsen in de race voor de kazerne. Een van die plaatsen was Vlissingen." Afreageren Behalve Peijs wordt in het boek ook VVD-kamerlid André Bosman uit Middelburg genoemd. Volgens Berckmoes zou hij het besluit om de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen hebben 'voorgekookt'. Bosman moet lachen als hij om een reactie wordt gevraagd, maar wil niet inhoudelijk reageren: "Het gaat hier om een collega die niet goed uit de verf is gekomen (als kamerlid, red.) en haar teleurstelling ergens op moet afreageren." Vijf euro Peijs wil nog toevoegen dat de marinierskazerne absoluut geen cadeautje was: "Een cadeautje van 200 miljoen?! Het is niet even op een middag beslist. Aan deze beslissing zijn jaren voorafgegaan", aldus Peijs, die nog wil opmerken: "Ik mocht helemaal geen cadeautjes aannemen van boven de vijf euro."