Gesloten deuren gaan open in de rechtbank

Voor de rechtbank is de dag belangrijk omdat mensen dan vragen kunnen stellen over de rechtspraak. Volgens rechter Gerard Nomes geeft de open dag de bezoekers een uniek inkijkje in de rechtspraak, al is het gebouw op werkdagen eigenlijk altijd open. De rechtspraak is tenslotte openbaar en op enkele uitzonderingen na, zijn zittingen gewoon bij te wonen. Normaal gezien kan iedereen dus als publiek aanwezig zijn. maar tijdens de open dag gaat het er net iets anders aan toe. Dan worden de zaken die nagespeeld worden zo nu en dan stilgelegd om de mening van het publiek te peilen of vragen te beantwoorden.

Rondleiding

De zittingszalen komen tijdens de open dag uitgebreid aan bod en ook kunnen bezoekers op de foto in een toga. En de deuren van de cellen in het gebouw gaan open voor bezoekers. Allerlei vormen van recht komen aan bod: strafrecht, bestuursrecht, civiel recht en familie- en jeugdrecht. Over al deze verschillende disciplines kunnen bezoekers vragen stellen.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Naast de rechters zelf zijn er ook instanties aanwezig die met rechtspraak te maken hebben. Zo presenteert onder meer het Openbaar Ministerie zich, is de reclassering aanwezig en kunnen er vragen gesteld worden aan Stichting Vluchtelingenwerk.

Het is niet de eerste keer dat de rechtbank in Middelburg een open dag houdt, maar het is wel even geleden. In 2004, 2006, 2009 en 2013 opende Middelburg eerder haar deuren. Vorig jaar was de rechtbank in Breda, ook onderdeel van het district Zeeland-West-Brabant, te bezoeken.