Willem Beukelszoon weer terug in Biervliet

Het beeld van Willem Beukelszoon is weer terug op de markt in Biervliet. Het standbeeld dat de laatste jaren scheuren vertoonde is afgelopen maanden grondig opgeknapt.

Beukelszoon, een visser uit Biervliet, staat bekend als uitvinder van het haring kaken, rond 1380. Het beeld stond al in Biervliet sinds 1958. In die tijd werd er door plaatselijk caféhoudster Corry Versluys-Faas een muntje van één cent onder het beeld gelegd voor geluk. De heronthulling en het terugleggen van het muntje werd vandaag gedaan door burgemeester Jan Lonink. Verslaggever Mark van Leijden was bij de heronthulling van het gerestaureerde beeld: