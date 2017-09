Aanleg beleeftuin Yerseke van start

Toch moet er nog veel gebeuren. De officiële opening vindt pas in maart plaats. In de winter kan een deel van de plantjes niet bloeien vanwege de kou. Vandaar dat dit in het voorjaar gaat gebeuren. Over ongeveer twee weken moet het mogelijk zijn om door de tuin te lopen en op de bankjes te zitten. Ook de moestuin zal naar verwachting klaar zijn zodat leerlingen van de nabijgelegen scholen de gewassen kunnen onderhouden.

Op 10 oktober gaan de eerste planten de grond in. Dat wordt symbolisch gedaan door een oudere en een jongere omwonende van het Moerplein. De beleeftuin moet namelijk een sociale ontmoetingsplaats worden waar alle doelgroepen bij elkaar komen.

De werkzaamheden aan de beleeftuin in Yerseke zijn begonnen (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de opening van de beleeftuin wordt een voorjaarsmarkt georganiseerd om meer geld in te zamelen voor het project. "Het programma moest aangepast worden omdat het project meer geld kost dan we hadden gedacht. De inkomsten die we ophalen met de voorjaarsmarkt kunnen we gebruiken om meer bankjes neer te zetten en eventuele fitness bewegingstoestellen", vertelt Lia Traas, die betrokken is bij het project.