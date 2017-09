Hoek krijgt gelijk; strafschoppen tegen Lisse opnieuw

Hoek-keeper Jordi de Jonghe tijdens de strafschoppenserie tegen Lisse (foto: Orange Pictures)

De reactie van Hoek-voorzitter Art van der Staal:

Afgelopen woensdag eindigde de wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker in 2-2 na verlenging, waarna penalty's de beslissing moesten brengen. Die werden niet volgens de regels genomen. Beide ploegen hadden om en om een strafschop moeten nemen, maar de scheidsrechter koos ervoor om het 'ABBA-systeem' te hanteren. Dat betekende dat Lisse als eerste een strafschop nam, daarna twee keer Hoek, toen weer twee keer Lisse en zo verder. De stand was na vijf strafschoppen voor ieder team gelijk (4-4), waarna er wel om en om werd genomen en Hoek met 5-4 verloor.

Lees ook:

Afgelopen zaterdag speelde Hoek alweer in de competitie en werd Argon met 1-3 verslagen. Na die wedstrijd ging het ook weer over de wedstrijd tegen Lisse en liet aanvaller Niek van Sprundel weten dat hij vond dat Hoek een herkansing verdiende. "De regels zijn niet gevolgd. En als je dat niet doet kunnen we volgende week wel met twaalf spelers gaan spelen.''



Aanvaller Niek van Sprundel over de penalty-soap:

De uitspraak betekent dat Hoek nog kans maakt om op woensdag 25 oktober naar Almelo af te moeten reizen om tegen Heracles Almelo te spelen in de tweede ronde.

FC Lisse laat weten morgen overleg te hebben met een advocaat om de stukken te raadplegen en daarna beslissen ze nog of de club juridische stappen gaat ondernemen tegen de beslissing van de KNVB.