Veel vertraging bij Westerscheldetunnel door pechgeval

In de oostbuis(richting Borssele) van de Westerscheldetunnel is maar één rijstrook open. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Bij de tunnel is een lange file ontstaan.

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: OZ) Rond half acht vanavond wordt de vrachtwagen geborgen. Tot die tijd is er één rijstrook afgesloten in de oostbuis van de Westerscheldetunnel.