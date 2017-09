Westerscheldetunnel weer open na uren vertraging

Het verkeer kan weer door de oostbuis van de Westerscheldetunnel. In de tunnel was in de richting van Borssele sinds 18.00 uur maar één rijstrook open. Dat kwam door een vrachtwagen met pech. Er ontstonden lange files en veel vertraging.

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: OZ) Pas wanneer de files opgelost waren, kon de vrachtwagen worden geborgen. Dat gebeurde uiteindelijk tussen 20.00 en 21.00 uur. Een kwartier later was de oostbuis weer volledig beschikbaar voor het verkeer.