Markt Middelburg deze week decor van Omroep Max

In de uitzending van maandag waren er meerdere Zeeuwen te gast. Zoals Antoin Peeters, presentator van RTL nieuws. Hij groeide op in Middelburg en had het duidelijk naar zijn zin daar. Tijdens de uitzending droeg hij schoenen met het silhouet van de stad er op. Peeters woont niet meer in Middelburg maar komt er nog regelmatig.

Isabel Provoost

Ook de nummer twee van de Voice of Holland zat aan tafel bij Omroep Max, Isabel Provoost. Ook zij is geboren en getogen in Middelburg. Ze is net verhuisd naar Tilburg voor haar studie, maar komt nog altijd graag terug in haar geboortestad. Daar vertelde ze over en gaf een optreden. Ook Karla Peijs was te gast, de oud-commissaris van de Koningin.