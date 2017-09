Fotograaf Lieke uit Breskens in finale in Kroatië

Fotografe Lieke Anna Haertjens uit Breskens in finale in Kroatië (foto: Lieke Anna Haertjens)

Na verschillende rondes - digitaal, portfolio review, halve finale - is de Bressiaanse doorgedrongen tot de finale van de Canon Grand Prix 2017. Dat is een landelijke wedstrijd van Canon en Focus magazine. In totaal werden er 4400 foto's ingestuurd voor deze wedstrijd, zestig mensen werden vervolgens uitgenodigd. Van die zestig gingen er zestien naar de semi-finale.

Lieke is toegelaten in de categorie beeldbewerking (wat betekent dat ze de winnaar is in deze categorie) en neemt het op tegen drie mannen in de categorieën portret, landschap en straat&stad. De finale vindt deze week plaats in Kroatië. De winnaar wordt pas in november bekend gemaakt. Na het maken van de foto's in Kroatië, krijgen de deelnemers nog tijd om hun beelden te bewerken.

Lieke Anna Haertjens uit Breskens is fotografe en model. Ze werkt als 'gewoon' fotografe (o.a. bruidsreportages), maar ook als 'storytelling photographer'.

