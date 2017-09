Verbaasde Schoremans wil ook op Lakeside verrassen

Ik zag mijn moeder huilen en moest toen zelf ook een traantje laten. Het was eigenlijk best een heavy dag." Rowdy Schoremans over de dag dat hij zich 'in het Nederlands dartsteam gooide'.

Hij moest even een sigaretje roken om tot zichzelf te komen, die eerste zondag in juli, nadat hij de beslissende pijl in het dartbord had gegooid. "Ik ging zonder verwachtingen naar het selectietoernooi toe", zegt Schoremans nu. "Bij het ingooien ging het allemaal niet denderend, maar tijdens de wedstrijden ging het steeds beter. Ik won ineens vier partijen en toen mocht ik het oranje shirtje aandoen." Direct na afloop kwamen er veel emoties los bij Schoremans en het meegereisde publiek. "Ik zag mijn moeder huilen en moest toen zelf ook een traantje laten. Het was eigenlijk best een heavy dag."

Rowdy Schoremans (rechts) maakt debuut in Nederlandse dartselectie (foto: Nederlandse Dartbond)

Bondcoach John Lokken had Schoremans wel al op zijn shortlist staan, maar ook hij geeft toe: "Ik had niet verwacht dat er een Zeeuw in de selectie zou komen. Maar op het selectietoernooi was hij zeker een van de beteren. Daar heeft hij echt zijn plek verdiend."

In Nijkerk bewees Schoremans dat één dag goed in vorm zijn al genoeg is voor een verrassing. "Dat is het mooie aan de dartssport. Op maandag kan je top zijn en op dinsdag gooi je helemaal niks. Dat is een minpunt, maar ook het mooie ervan. Iedereen kan van iedereen winnen."

Lakeside

Toch wordt het voor Schoremans nog een hele klus om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Lakeside begin januari. De beste darters van de BDO doen mee aan de kwalificaties. "Iedereen heeft een kans, maar als ik me plaats, dan breek ik half Engeland af. Dan word ik echt gek", besluit Schoremans

Donderdag begint Schoremans in Frimley Green aan de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.