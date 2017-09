Zeeland wordt wakker: penaltysoap Hoek, Omroep Max en Zeeuwse darter

Hoek-keeper Jordi de Jonghe baalt na de uitschakeling tegen Lisse (foto: Orange Pictures)

Strafschoppen

Bij voetbalclub Hoek is er veel vertrouwen in een goede afloop van het gedoe rondom de penaltyreeks in het KNVB-bekertoernooi. De KNVB besloot gisteren dat de strafschoppenserie tussen Hoek en FC Lisse opnieuw moet worden genomen.

Omroep Max in Middelburg (foto: Patrick Alleman)

Max in Middelburg

Omroep Max is de hele week in Middelburg. Er komen dagelijks twee tv-programma's live vanaf de Markt: Tijd voor Max en Hallo Nederland.

Pijltjes gooien

Rowdy Schoremans verraste deze zomer vriend en vijand toen hij zich 'in het Nederlandse dartsteam gooide'. De 27-jarige darter uit Terneuzen mag nu meedoen met de grootste toernooien van de wereld. Te beginnen deze week in Engeland. Dan probeert zich te plaatsen voor 'de Lakeside', het wereldkampioenschap van de dartsbond BDO in Frimley Green.

Fotografe Lieke Anna Haertjens uit Breskens in finale in Kroatië (foto: Lieke Anna Haertjens)

In beeld

Fotograaf Lieke Anna Haertjens uit Breskens staat in de finale van de Canon Grand Prix 2017 in Kroatië. Ze neemt het op tegen drie mannen.

Zonneharpen in Axel (foto: Inge van Halderen)

Weer

Vandaag is het wederom rustig herfstweer met zonnige perioden maar vanuit het oosten ook enkele wolkenvelden. De wind is zwak uit noordoostelijke richting. De temperatuur stijgt tot 18 of 19 graden.