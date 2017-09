Beste bakje wordt gezet in Terneuzen

Bakjes koffie (foto: OZ)

In de landelijke top 100, aangevoerd door Josephine Coffee in Arnhem, staat De Thuishaven op de 28e plaats. Bij de beste honderd staan in totaal vijf Zeeuwse zaken.

Zeeuwse zaken in top 100 Beste Koffie-adressen (Misset Horeca)

28 De thuishaven Terneuzen 68 Eethuis Schouwen Scharendijke

81 Karins Broodjes & Koffie Axel 85 Kaldi Goes 92 Capisce Sluis

Het is de zesde keer dat Misset Horeca een ranglijst opstelt. Ook vorig jaar was de beste koffie van Zeeland te krijgen in Zeeuws-Vlaanderen. Toen was Capisce in Sluis de nummer 1 van de provincie.

Lees ook: