Menselijk lint als protest tegen Zeeuwse Lagune

(foto: oz)

De gemeenteraad van Nood-Beveland praat op 4 oktober over het aangepaste plan dat twee weken geleden werd gepresenteerd.

Het plan om in het Veerse Meer eilandjes aan te leggen waarop vakantiehuizen worden gebouwd is omstreden. Aanvankelijk leek de gemeenteraad van Noord-Beveland het plan te steunen. Maar er kwam zoveel protest dat de gemeenteraad in december tegen het voorstel stemde. Later werd afgesproken dat er een onderzoek zou komen naar een alternatieve locatie voor de Zeeuwse Lagune.

