Reusachtige Spaanse helm naar De Vindplaats (foto: Gemeente Hulst)

In Hulst is vanmorgen een reusachtige Spaanse helm van zo'n drie meter hoog en twee meter breed getransporteerd naar het Brederodebolwerk. Het is een van de bijzondere speeltoestellen in de 'historische speeltuin' De Vindplaats.

De Vindplaats is een bijzondere speelplaats zonder gebruikelijke toestellen uit een catalogus, maar vol onderdelen die speciaal zijn gemaakt voor het project. De makers hebben zich laten inspireren door de Tachtigjarige Oorlog. Centraal staat de Spaanse bezetting van hulst. Het idee is dat kinderen al spelend onderdelen van de historie van Hulst beleven. In de Tachtigjarige oorlog is flink gevochten tussen de Spanjaarden en de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee. De Vindplaats op het Brederodebolwerk -achter de Keldermanspoort- wordt deze week afgewerkt en daarna gekeurd. De officiële opening staat gepland voor 11 oktober.