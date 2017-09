Schade door brand in Axelse kunstgalerie

Schade door brand in pand kunstgalerie Axel (foto: HV Zeeland)

De brand is rond 11 uur gemeld. Omdat aanvankelijk onduidelijk was of nog iemand in het pand aanwezig was, werden ook een ambulance en de traumahelikopter gealarmeerd.

Volgens Veiligheidsregio Zeeland heeft de brand gewoed op de begane grond en zich uitgebreid naar de verdieping.

Het pand heeft brandschade opgelopen. in de naastgelegen panden is rookschade ontstaan.