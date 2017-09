Riet spaarde haar hele leven, maar raakte alles kwijt

Een jaar geleden deed de rechter uitspraak. Mattheijssen kreeg gelijk en De Ridder moest haar al het geld wat hij van haar in bewaring had gekregen terugbetalen, inclusief rente en de proceskosten. Maar het kantoor van De Ridder was inmiddels failliet en tot nu toe, het is nu meer dan een jaar later, is hij nog niet met één euro over de brug gekomen.

Heel haar leven heeft mevrouw Mattheijssen gespaard voor haar oude dag. Toen haar pensioen dichterbij kwam, besloot ze dat geld nog een paar jaar bij Henk de Ridder uit Axel te stallen. Hij beloofde haar een mooie rente.

Goede reputatie

Ze kwam niet zomaar bij hem uit. De Ridder had een goede reputatie in Zeeuws-Vlaanderen en ook kende ze hem omdat hij ook werd ingehuurd door haar werkgever. Alles leek dus goed te zitten. Over het bedrag doet mevrouw Mattheijssen liever geen uitspraak, maar het gaat om al haar spaargeld, waar ze een comfortabele oude dag van dacht te kunnen gaan houden.

Slapeloze nachten en stress, dat heeft het me opgeleverd. En het vertrouwen in de mensen is wel een beetje minder geworden." Riet Mattheijssen, slachtoffer

De problemen ontstonden toen Mattheijssen een deel van het geld terug wilde hebben. Er kwam steeds uitstel, smoesjes en zelfs ontwijkgedrag. "Hij had altijd wel een smoes. Het geld kwam iedere keer volgende week of volgende maand. Maar het kwam nooit..."

Uiteindelijk kreeg ze, na lang aandringen, tien procent van het totaalbedrag terug. Toen ze later weer wat terug wilde hebben, werd het haar duidelijk dat het niet goed zat. Ze nam een advocaat in de arm en klaagde De Ridder aan.

'Vertrouwen kwijt'

Die rechtszaak won ze, maar haar geld geeft ze nog altijd niet terug. Bovendien is het verraad van De Ridder haar niet in de koude kleren gaan zitten. "Slapeloze nachten en stress, dat heeft het me opgeleverd. En het vertrouwen in de mensen is wel een beetje minder geworden."

Het oude kantoor van Henk de Ridder dat inmiddels is verkocht (foto: Omroep Zeeland)

Al met al is Mattheijssen is nog redelijk goed terechtgekomen, zegt ze zelf. Ze heeft haar huis in Axel kunnen verkopen en woont nu in een klein appartementje in Terneuzen. Daardoor kan ze nu rondkomen, maar het is niet de oude dag waar ze een leven voor heeft gespaard. Ze hoopt ooit nog iets van het geld terug te zien, maar beseft tegelijkertijd dat de kans erg klein is dat dat nog gebeurt.

Faillissement

Na het faillissement van De Ridder zijn twee curatoren aan de slag gegaan. Die schrijven in hun laatste verslag dat het geld van onder anderen Riet Mattheijssen door hem in zijn eigen bedrijf is gestopt. Dat bedrijf maakte al langer verlies. Waar de rest van het geld gebleven is, is volgens curator Folkert Hiemstra niet duidelijk. Hij acht de kans klein dat de slachtoffers ooit geld terug gaan zien van De Ridder.

Folkert Hiemstra is een van de twee curatoren die het faillissement van Henk de Ridder afhandelt. Hij zegt dat het onderzoek nu bij het openbaar ministerie ligt. Het OM bevestigt dat. De Ridder zelf lijkt met de noorderzon vertrokken.

Reactie

Omroep Zeeland heeft via de curator en de oude advocaat van De Ridder geprobeerd om met hem in contact komen, zodat hij een reactie kan geven. Dat is tot nu toe niet gelukt. Volgens geruchten zou hij in Groningen zitten, maar ook Polen wordt genoemd als zijn mogelijke verblijfplaats.