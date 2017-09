Wie werd er beschoten bij de nachtbakker in Vlissingen?

De politie zoekt getuigen van een schietpartij in Vlissingen van afgelopen vrijdag. In de nacht naar zaterdag werden meerdere schoten gelost bij de nachtbakker. Wie de dader en het slachtoffer zijn is nog onbekend.

Vuurwapen wordt herladen - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) De schietpartij gebeurde aan de achterkant van Bakker Tullenaar, beter bekend als de nachtbakker. De schutter kwam vanuit de Bosjeslaan aanlopen en liep verder in de richting van de Bloemenlaan. Vervolgens schoot hij ter hoogte van de nachtbakker meerdere malen op de andere man. Daarna is hij weggerend, terug de Bosjeslaan in. De politie werd pas zaterdag in de loop van de dag ingeseind. Het slachtoffer, die vermoedelijk niet gewond is geraakt bij de schietpartij, heeft geen contact opgenomen met de politie. Signalement De recherche heeft ter plekke inderdaad sporen van een schietpartij gevonden. Ook heeft de politie al enkele getuigen gehoord. Dat heeft tot nu toe alleen een signalement opgeleverd. Het slachtoffer zou een getinte man zijn, halverwege de twintig en rond de 1.75 meter lang. Hij droeg donkere kleding en een donkere pet. Van de dader is alleen bekend dat hij donkere kleding droeg en een capuchon op zijn hoofd had.