FC Lisse naar rechter, Hoek in onzekerheid

Lisse nam de strafschoppen beter dan Hoek (foto: Orange Pictures)

FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee liet maandagavond al weten dat ze niet blij waren met het besluit van de KNVB om de penaltyreeks opnieuw in te plannen. FC Lisse won vorige week woensdag na strafschoppen van Hoek, maar deed dat in het zogenoemde ABBA-systeem. Dat wil zeggen dat ploeg A eerst een strafschop mocht nemen, ploeg B vervolgens twee keer mocht aanleggen, en daarna ploeg A weer aan de beurt was. De KNVB liet eerder al weten dat dit niet volgens de regels is en dat een onderzoek werd ingesteld.

De uitkomst van dat onderzoek werd maandagavond bekend gemaakt. De bond besloot dat alleen de penalties overgenomen moeten worden op woensdag 4 oktober. De winnaar van die reeks speelt dan op woensdag 25 oktober tegen Heracles Almelo.

Hoek-voorzitter Art van der Staal heeft vanochtend overleg gehad met Annokkee die hem op de hoogste stelde van hun beslissing om de KNVB te dagvaarden. Van der Staal liet weten hun beslissing te begrijpen.

