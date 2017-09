Politie schiet gestrand bruidspaar te hulp

Het ging om een trouwauto die was stilgevallen op de snelweg. Het aanstaande bruidspaar stond volgens de politie er heel beteuterd bij te kijken.

Ze stonden in de berm bij Woensdrecht om 13.50 uur, en waren al bang het trouwtijdstip van 14.15 uur in Wemeldinge niet te halen. Maar dat was buiten de politie gerekend. De dienstauto werd omgetoverd tot tijdelijke trouwauto, en na een snelle rit werd het paar afgeleverd in Wemeldinge. Keurig op tijd voor hun grote moment.