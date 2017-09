Puinruimen na vertrek oplichter, 'Dit was een administratieve ramp'

Na het faillissement van De Ridder bood de curator zijn verzekeringsportefeuille te koop aan. De Hypotheekexpert in Terneuzen nam de portefeuille over. Bij de honderden mensen die alleen een verzekering hadden, was niet zo veel mis volgens financieel adviseur Hessel Wieles. Bij die verzekeringen was De Ridder een tussenpersoon. De grote problemen zaten bij de mensen die spaarden, belegden of een hypotheek hadden bij De Ridder.

Voor een aantal klanten heb ik geen oplossing kunnen bieden en dat is wel heel triest." Hessel Wieles, financieel adviseur

Zo zijn er klanten die dachten een spaarhypotheek te hebben via De Ridder. Dat bleek een beleggingshypotheek te zijn. En dan is er aan het einde van de rit niet genoeg opgebouwd om het huis mee af te betalen.

'Heel triest'

Als je dan als financieel adviseur zulke zaken overneemt, dan is het redden wat er te redden valt. "Gelukkig hebben we ook een aantal van die zaken goed op kunnen lossen, maar voor een aantal heb ik geen oplossing kunnen vinden en dat is wel heel triest," legt Wieles uit.

Het kantoor van Hessel Wieles nam veel van de slachtoffers over van De Ridder (foto: Omroep Zeeland)

Alle klanten die door het Terneuzense kantoor zijn overgenomen hebben hierover een brief gehad. Wieles schat dat het overnemen van de administratie twee mensen van zijn bedrijf zo'n twee maanden werk heeft gekost.

Folkert Hiemstra is een van de twee curatoren die het faillissement van Henk de Ridder afhandelt. Hij zegt dat het onderzoek nu bij het openbaar ministerie ligt. Het OM bevestigt dat. Het grootste deel van het geld dat verdween lijkt in de eigen zaak van De Ridder te zijn gestopt, maar niet alles. Waar de rest van het geld gebleven is, is volgens de curator niet duidelijk. Hiemstra acht de kans klein dat de slachtoffers ooit geld terug gaan zien van De Ridder.

Reactie

Omroep Zeeland heeft via de curator en de oude advocaat van De Ridder geprobeerd om met hem in contact komen, zodat hij een reactie kan geven. Dat is tot nu toe niet gelukt. Volgens geruchten zou hij in Groningen zitten, maar ook Polen wordt genoemd als zijn mogelijke verblijfplaats.

Lees ook: