HZ derde in Keuzegids, drie opleidingen scoren onvoldoende

De drie opleidingen worden ook beter beoordeeld dan vergelijkbare opleidingen elders in het land. Ook de opleiding Engineering staat op een eerste plaats. Ook de opleidingen Maritiem Officier, Vitaliteitsmanagement & Toerisme en Verpleegkunde krijgen een hoge score.

Beoordelingen door studenten zelf

De Keuzegids beoordeelt opleidingen op basis van beoordelingen door deskundigen en door de studenten zelf. Daarnaast worden cijfers over onder meer studiesucces en contacturen meegenomen in de eindscore.

De Keuzegids is lovend over de HZ: "Je kan er bijna alles studeren, in opleidingen met vaak maar één of twee klasjes per jaar. De faciliteiten zijn goed en het contact met studenten ook. Ook het studiesucces is bovengemiddeld", staat in de Keuzegids hbo van 2018.

ICT slechtste van Nederland

Toch zijn er ook HZ-opleidingen die minder goed scoren. Drie andere opleidingen scoren onvoldoende: Communicatie, Commerciële Economie en HBO ICT. Die laatste opleiding wordt als slechtste van Nederland beoordeeld, met 30 punten uit een totaal van 100. De HZ laat weten dat voor deze opleidingen verbeterplannen opgesteld worden.

Volgens voorzitter Adri de Buck van het College van Bestuur van de HZ komen die slechte scores door de overgang naar een nieuw onderwijsconcept. "Bij ICT zijn ze al op 3 januari overgegaan op dat nieuwe concept en dat hebben ze gedaan met de big bang methode, in één keer met alle afdelingen tegelijk dus. Dat was achteraf gezien misschien iets te voortvarend."

Verhuisd

De Buck verwacht dan ook dat de ICT-opleiding volgend jaar flink beter zal scoren. "Die opleiding is ook verhuisd naar de boulevard, daar hebben de studenten ook een betere leeromgeving. Dus ik verwacht dat de waardering voor ICT volgend jaar weer omhoog gaat."

De andere twee opleidingen zijn nog niet over op het nieuwe concept, maar de lage beoordeling heeft volgens De Buck daar wel mee te maken. "Om die overgang mogelijk te maken hebben we docenten vrijgemaakt, zodat zij het nieuwe curriculum kunnen ontwikkelen."

Minder ervaren personeel

Die ervaren leerkrachten moesten dus worden vervangen, zegt De Buck. "Daardoor heb je minder ervaren personeel voor de klas staan en dat zie je nu terug in de resultaten. Maar volgend jaar is dat voorbij en dan zul je zien dat die waardering automatisch weer zal stijgen."

Zelf is De Buck erg enthousiast over die nieuwe werkwijze. "De studenten gaan meer praktijkgericht werken, op basis van vraagstukken uit de beroepspraktijk. Met meer activerend leren, dus onderwijs op een meer actieve manier, waardoor het voor de studenten ook leuker wordt."

Top drie

Of dat nieuwe onderwijsconcept ook daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, komen we volgend jaar achter, als de Keuzegids hbo van 2019 uitkomt. In de gids scoort de HZ al jaren goed. Sinds 2012 staat de Zeeuwse hogeschool consequent in de top drie van de ranglijst.

