Kruispunt Sloeweg vanaf februari 2018 op de schop

Luchtfoto van het kruispunt in de Sloeweg (foto: Provincie Zeeland)

Belangrijk knooppunt

Het kruispunt van de Sloeweg en de Bernhardweg wordt een belangrijk knooppunt op de trajecten tussen Gent, Goes en Middelburg. Nu staan er nog verkeerslichten, maar die maken plaats voor drie viaducten. De werkzaamheden daarvoor zouden na de zomervakantie beginnen.

Dat is ook gebeurd, verzekert verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas. Volgens hem zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Van der Maas verzekert dat er op dit moment geen nieuwe problemen of vertragingen zijn bij het project.

Zomer 2019

Het is de bedoeling dat het kruispunt voor de zomer van 2019 klaar is.

