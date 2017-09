Provincie trekt geld uit om kustvogels naar Zeeland te lokken

Visdiefkuikens op broedeiland (foto: Boswachter Wendy (Twitter))

Vogelbescherming Nederland gaat een bepaalde aanpak die werkte op de Wadden vertalen naar Zeeland. Het project wordt mede gefinancierd met Europese subsidie.

Broedsucces

Voor de Grevelingen wordt daarnaast ook een plan opgesteld hoe de natuur onder water verbeterd kan worden. Daarnaast worden in de Zeeuwse delta knelpunten in kaart gebracht voor kustvogels, zodat het 'broedsucces', zoals de provincie het noemt, verbeterd kan worden.

In het project werkt de provincie ook samen met Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Het project loopt tot en met 2021.

Toegenomen

Op meerdere plekken in Zeeland zijn al broedeilanden aangelegd. Het doel is onder meer om roofdieren als de vos weg te houden bij de nesten. Onder meer op Tholen en Schouwen-Duiveland lijkt het te werken: het aantal broedende kustvogels zoals visdieven en kluten is in de omgeving van de broedeilanden flink toegenomen.

