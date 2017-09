Provincie voor eeuwig vast aan stortplaats Koegorspolder

De voormalige vuilstortplaats in Terneuzen (foto: Google Maps)

Het gaat om een gebied van tien hectare in de Koegorspolder, dat vroeger in gebruik was als de vuilstort van Terneuzen. Indaver heeft de stortplaats afgedekt met 60 tot 80 centimeter grond. Ook zijn verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat het grondwater vervuild wordt.

Eeuwigdurende zorg

Het terrein moet tot in de eeuwigheid in de gaten worden gehouden en beheerd. Indaver en de provincie hebben samen berekend dat de kosten daarvoor ruim vier miljoen euro zijn. Voor dat bedrag neemt de provincie dus de eeuwigdurende zorg voor de stortplaats over van Indaver.

Rekenfout

Verantwoordelijk gedeputeerde De Reu zei in een toelichting dat de berekeningen zorgvuldig gemaakt zijn. Maar omdat het een verplichting is die letterlijk tot in de eeuwigheid duurt, grapte hij erbij: 'Ik hoop dat we het goed uitgerekend hebben'.