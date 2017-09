Tekort aan technisch personeel blijft groeien

De Vrienden van Elektro & Installatietechniek Zeeland is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven dat is ontstaan om voldoende kwalitatief goede technici op te leiden. Maar het tekort aan technisch personeel loopt nog steeds hoger op. "Het is daarom belangrijk dat er wordt samengewerkt", zegt Freek van Kol, een van de bestuursleden van de Vrienden. "In de afgelopen tien jaar hebben onderwijs en bedrijven elkaar steeds beter weten te vinden. De contacten verlopen nu veel soepeler, en dat is en blijft nodig."

Vies werk

Volgens Van Kol blijft het hard nodig om jonge mensen te interesseren voor techniek. "Veel jongeren denken dat het in de techniek altijd om vies werk gaat", zegt hij. "Maar dat is tegenwoordig heel vaak niet meer zo. Er zijn heel veel kansen in de techniek, ook zonder je handen vuil te maken. Maar omdat het aantal vacatures sneller stijgt dan het aantal nieuwe leerlingen, hebben we nog steeds een tekort aan mensen. Daar moeten we aan blijven werken."