Beste Zeeuwse koffiemaker heeft de smaak te pakken

Stiekem hoopt hij voor een volgende keer op een hogere klassering, maar Ronald Meijer is trots op de 28ste plaats die zijn bedrijf Gasterij de Thuishaven in Terneuzen haalde in de Koffie Top 100 van vakblad Misset Horeca. Met deze klassering is hij de beste koffiemaker van Zeeland.

In totaal waren er zeven inschrijvingen vanuit Zeeland waarvan er vijf in de top 100 zijn geëindigd. Landelijk waren er 250 inschrijvingen. De jury beoordeelde de espresso, cappuccino en de 'normale' zwarte koffie. Op alle drie de koffie's moet je voldoende scoren. Het geheim van Meijer zit hem in de drie m's. "Deze staan voor machine, molen en mens. Daar wordt je uiteindelijk ook op beoordeeld. De jury let niet alleen op de kwaliteit van de koffie, maar ook de service en de hygiëne van de koffiemachines". Inschrijvingsgeld Voor deelname vraagt Misset Horeca een vergoeding. Dit varieert tussen de €130 en €200, omdat de deelnemers na afloop een uitgebreide rapportage krijgen waarin staat wat ze kunnen verbeteren. Meijer is niet bekend met het inschrijvingsgeld. "Misschien dat mijn koffieleverancier heeft betaald, maar ik heb niets hoeven betalen. Dat zou ik ook raar vinden, anders zou ik de boel kunnen omkopen en dat is volgens mij niet de bedoeling". Volgend jaar wil Meijer weer meedoen met de top 100 beste koffie. "Het is heel moeilijk om in de top tien te komen, maar de top vijftien zou moeten lukken en daar ga ik ook de honderd procent voor. Als dat eenmaal is gelukt heb ik mijn doel bereikt", vertelt Meijer. Lees ook: Beste bakje wordt gezet in Terneuzen