'Ik wist niet dat je twee handen aan het stuur moest houden'

Het is de tweede keer dat de Junior Trials worden georganiseerd. Op het parkeerterrein van de skihal in Terneuzen zijn vandaag leerlingen van het Reynaert College uit Hulst aan de beurt.

De 15- en 16-jarigen krijgen om beurt een theorieles en mogen daarna onder leiding van een instructeur zelf gaan rijden. De instructeurs nemen verschillende valkuilen met de leerlingen door: Hoe reageer je als een passagier 'even' een appje laat zien, of durf je te zeggen dat je niet met iemand mee wil rijden als die gedronken heeft?

Minder schade

Volgens Naomi Priem van ZLM is deze doelgroep zeer geschikt voor de Junior Trials: "Als ze straks aan de rijles beginnen, dan hebben ze met deze informatie al een voorsprong".

Priem zegt dat het moeilijk is om te meten of deze groep minder schade gaat veroorzaken omdat ze niet allemaal straks bij ZLM verzekerd zullen zijn. Maar voor volwassen klanten van ZLM worden ook Trials georganiseerd en daaruit blijkt dat deze groep daadwerkelijk minder schade veroorzaakt dan degenen die niet deelnemen.

Onderdeel van Junior Trials: Past de auto hierdoor? (foto: Omroep Zeeland)

De jongeren van het Reynaert College hebben veel lol. De 16-jarige Celeste Robert mag met dertig kilometer per uur keihard op de rem trappen, waardoor er balletjes vanaf de hoedenplank door heel de auto vliegen. Aan het eind van de rit rijdt ze een oranje kegel omver. Ze ziet het nut van de Junior Trails in: "Ik wist niet dat dertig kilometer per uur best hard was, en dat als je remt dat ook hard aankomt." En voor mede-leerling Alessa is het broodnodig dat ze wat meer over autorijden leert: "Ik wist niet dat ik het stuur met twee handen moest vasthouden!"

Om de jongeren ook via social media te bereiken is er een voorlichtingsfilmpje met de Middelburgse Isabel Provoost (tweede bij de Voice of Holland 2016) opgenomen:

Isabel Provoost waarschuwt jongeren voor gevaarlijk rijgedrag

De Junior Trials vinden plaats in Terneuzen en Goes en duren tot 26 oktober.