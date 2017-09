Daders beroving telefoon gezocht

In Terneuzen is vanavond in de Nieuwstraat een vrouw van haar telefoon beroofd. In eerste instantie probeerden de twee daders haar handtas te pakken te krijgen, maar toen dat niet lukte, namen ze haar telefoon mee. Omdat het slachtoffer een duidelijk signalement van de daders kon geven, verspreidde de politie een burgernet-melding.

Daders beroving Terneuzen gezocht (foto: Omroep Zeeland ) De politie is op zoek naar twee mannen. De eerste man is rond de 1.65 meter lang en droeg een pet en een zwarte broek van het merk Kappa. De tweede dader is 1.85 meter lang met zwart haar met blonde stekels en draagt een blauwe jeans. De politie vraagt getuigen en mensen die meer weten over de daders te bellen met het alarmnummer 112. Een half uur later werd de burgernet-actie afgesloten. De verdachten zijn nog niet aangehouden.