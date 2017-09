Winkelen in Terneuzen met gratis scootmobiel

Wie wil winkelen in het centrum van Terneuzen, maar slecht ter been is, kan voortaan een scootmobiel, rolstoel of rollator lenen. Bezoekers kunnen de hulpmiddelen gratis gebruiken.

In Borsele kunnen inwoners al langer een scootmobiel lenen (foto: Omroep Zeeland) Terneuzen doet dit vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Met die wet zorgen gemeenten voor voorzieningen voor mensen met een beperking die dat nodig hebben. De hulpmiddelen kunnen worden afgehaald in de fietsenstalling aan de Herengracht in Terneuzen en dienen van tevoren gereserveerd te worden. Terneuzen is niet de eerste Zeeuwse gemeente die gratis een scootmobiel ter beschikking stelt. In Zierikzee en Borsele kunnen inwoners er al langer gebruik van maken. Lees ook: Gratis scootmobiel voor rondje Zierikzee

Met de geleende scootmobiel door de Zak