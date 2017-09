Inwoners Krabbendijke helpen elkaar een handje

Hulp kan ook helpen tegen eenzaamheid. (foto: Omroep Zeeland)

Het initiatief is afkomstig van Marjan Lolkema. Zij is 2,5 jaar geleden in Krabbendijke komen wonen met haar man, die predikant is in Rilland en Krabbendijke. Toen twee jaar geleden in Kruiningen een noodopvang kwam voor 200 vluchtelingen, nam ze het initiatief om samen met alle kerken in de gemeente hulp te geven aan deze vluchtelingen. Dat was zo´n succes volgens Lolkema dat het idee ontstond om vanuit de kerken ook hulp te bieden aan de eigen inwoners.

Niet-kerkelijk

Het heeft uiteindelijk nog twee jaar geduurd voordat het eindelijk zover was. Hoewel volgens Lolkema de hulp er wel al was: "Binnen de kerk is het normaal om elkaar te helpen en bij de gereformeerde gemeente was zelfs al een thuishulp groep." Maar volgens de Marjan Lolkema leefde binnen de kerken ook de behoefte om aan mensen van buiten de kerk hulp te bieden.

Fietsmaatje

Nu het project een paar weken loopt, hebben zich al 30 vrijwilligers gemeld en zijn de eerste ook al gekoppeld. Bijvoorbeeld als fietsmaatje of werken in de tuin. Vanavond was er in Krabbendijke een informatiebijeenkomst. Lolkema hoopt hiermee niet alleen nieuwe vrijwilligers, maar ook mensen aan te trekken die hulp nodig hebben.