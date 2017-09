Districtsbeker: 24 Zeeuwse clubs door poule-fase

Uitslagen districtsbeker 22 oktober 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Luctor Heinkenszand moest op eigen veld tegen Apollo'69 met minstens zes doelpunten verschil winnen om de eerste plaats te veroveren. Dat lukte ruim, want de nieuwe fusieclub haalde op eigen veld dubbele cijfers. Terneuzen plaatste zich voor de volgende ronde door in Vlissingen met 2-2 gelijk te spelen tegen het zaterdagteam van VC Vlissingen. Yerseke stelde de eerste plaats in de poule veilig door ondanks een achterstand met 1-4 te winnen van Colijnsplaatse Boys. Ook WIK'57 uit Kerkwerve bekert verrassend verder. Een 1-1 gelijkspel tegen Wemeldinge was voldoende voor een plaats in de volgende ronde.

Oostkapelle kwam dinsdagavond ook in actie, maar was al kansloos voor de volgende ronde. Tegen Unitas'30, dat ook al was uitgeschakeld, verloor de ploeg van trainer Jaimy van Bloppoel met 2-3.

Uitslagen 26 september

WIK'57 - Wemeldinge 1-1 Oostkapelle - Unitas'30 2-3 VC Vlissingen (zat) - Terneuzen 2-2 Colijnsplaatse Boys - Yerseke 1-4 Luctor Heinkenszand - Apollo'69 10-0

27 Zeeuwse ploegen zijn door de poule-fase van de districtsbeker gekomen (foto: Omroep Zeeland)

De teller van Zeeuwse clubs die zich door de poule van de districtsbeker hebben geworsteld is daarmee uitgekomen op 24. Die ploegen gaan de 1e ronde (knock-out) in. Daarin sluiten ook de hoofdklassers Hoek, GOES en VC Vlissingen (zon) aan. Dat betekent dat er nog 27 Zeeuwse verenigingen in het bekertoernooi zitten.

Zeeuwse clubs in 1e ronde