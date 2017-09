Zeeland wordt wakker: Vrienden, handje extra en gratis scootmobiel

Het is woensdag 27 september en dit is in het Zeeuwse nieuws van vandaag.

Hulp kan ook helpen tegen eenzaamheid (foto: Omroep Zeeland) Hulp in de vorm van een 'extra handje' Inwoners van Krabbendijke die wel een extra handje kunnen gebruiken in het dagelijkse leven, kunnen sinds kort terecht bij Handje Extra. Een samenwerkingsverband van onder andere de kerkelijke gemeenten en de gemeente Reimerswaal. Zij koppelen deze inwoners aan vrijwilligers die graag helpen. Lees ook: Inwoners Krabbendijke helpen elkaar een handje In Borsele kunnen inwoners al langer een scootmobiel lenen. (foto: Omroep Zeeland) Huur een scootmobiel Mensen die slecht ter been zijn en toch willen winkelen in het centrum van Terneuzen, kunnen een gratis scootmobiel, rolstoel of rollator lenen bij de gemeente. De hulpmiddelen moeten van tevoren wel gereserveerd worden. Lees ook: Winkelen in Terneuzen met gratis scootmobiel Presentatie tijdens viering 10-jarig bestaan. (foto: Omroep Zeeland) Tekort technisch personeel De Vrienden van Elektro & Installatietechniek Zeeland is tien jaar geleden opgericht om voldoende opgeleid technisch personeel te werven. Ondanks de successen die ze het afgelopen decennium hebben geboekt, bespraken ze ook het groeiende tekort aan technisch personeel. Lees ook: Tekort aan technisch personeel blijft groeien Zonsopkomst bij het Grevelingenmeer (foto: Silvi Havenlust) Het weer Eerst komt er mogelijk verspreid mist en nevel voor. Na het oplossen van het ochtendgrijs wordt het een mooie dag. Er zijn zonnige perioden, het waait amper en het blijft droog bij 20 of 21 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 13 graden.