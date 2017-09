Let op: code geel door mistbanken

In 's-Heerenhoek was het gisteren ook mistig. (foto: Piet Grim via Flickr Omroep Zeeland)

Weerman Tom van der Spek meldt in de radio-uitzending dat 'de zichten op sommige plekken beperkt zijn'. "Ik zie in ieder geval dat het zicht op één officieel station in Zeeuws-Vlaanderen onder de honderd meter is." De weerman verwacht dat de mist in de tweede helft van de ochtend verdwijnt en plaats maakt voor zon. "En dan krijgen we een hele aardige zomerachtige herfstmiddag." Dat is vooral te danken aan de temperatuur: "We stijgen naar zo'n 20 à 21 graden vanmiddag."