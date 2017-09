'Dingdong', wilt u kinderpostzegels kopen?

Basisschool de Lichtstraal

Onder het motto 'voor kinderen, door kinderen' trekken de kinderen door de straten van hun dorp. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels kinderen in Nederland en het buitenland die extra hulp nodig hebben.

526,61 euro per kind

Basisschool De Lichtstraal uit Westkapelle hoort al een paar jaar bij de bestverkopende scholen van Nederland en gaat ook dit jaar enthousiast aan de slag, zo vertelt leerkracht Paul Suijk:

De kinderen motiveren om mee te doen is op deze basisschool niet meer nodig. "Er zijn zelfs kinderen uit groep drie die bij mij komen om te vragen of ze ook postzegels mogen verkopen", vertelt Suijk. Vorig jaar haalden groep 7 en 8 per leerling 526,61 euro op met de verkoop.

Overigens gaat het al lang niet meer alleen om postzegels, want ook meester Suijk moet bekennen dat hij nog 'zelden' een postzegel gebruikt."Het heet nog steeds Kinderpostzegelactie, maar er komt veel meer bij kijken. Je kunt ook kaarten en zelfs een tasje of pleisters kopen."

