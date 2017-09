Jacht op Aziatische hoornaar geopend en weer gesloten

Maar waar begin je dan? De insectenwetenschappers weten het ook niet en besloten zich te verspreiden over Dreischor. "We weten dat ze in het dorp zitten en daar bijen en vliegen vangen. Met hun prooien vliegen ze vervolgens naar het nest en we hopen - omdat we hier goed uitzicht hebben - dat we ze hier voorbij zien vliegen", vertelt Theo Zeegers, projectleider Aziatische hoornaar bij EIS Kenniscentrum Insecten, midden in een aardappelveld.

Aziatische hoornaars bouwen hun nest hoog in de boom waardoor de nesten lastig te zien zijn, zeker nu er nog blad aan de bomen hangt. Wachten totdat de bomen kaal zijn, is geen optie: "De hoornaars kunnen overwinteren in Dreischor", legt Zeegers uit. "Als we ze niet vinden, is de kans groot dat ze dat doen en dat we ze volgend jaar weer zien."

Uitroeien om verspreiding te voorkomen

En dat is niet de bedoeling: "De Nederlandse overheid wil dat deze soort zich niet vestigt in Nederland. We hopen dus het nest te vinden om te zorgen dat het zich niet verder verspreidt", aldus Zeegers. Plus: koninginnen kunnen ver vliegen. "Dus het is niet gezegd dat we ze na de winter weer in Dreischor vinden, dat kan ook op Walcheren of Voorne Putten zijn."

Theo Zeegers keek vooral naar hoge bomen tijdens zijn zoektocht, omdat de beestjes zich daar het vaakst ophouden. (foto: Omroep Zeeland )

Helaas voor de onderzoekers hebben ze het nest niet gevonden. Daarmee is ook de hoop vervlogen dat dit alsnog gaat gebeuren. Nu is namelijk de periode van de bruidsvlucht. De tijd waarin koninginnen uitvliegen en een ander nest zoeken en volgende week zit die periode erop, waarop het vinden van een nest dat nog in gebruik is vrijwel is uitgesloten.

Zeegers gaat niet meer actief op zoek naar het nest, alleen als er nog foto's opduiken van het nest wil hij nog naar Dreischor komen.

