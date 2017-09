Kort geding in penaltysoap dient maandag

Strafschoppen bij Lisse - Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Maandag besliste de KNVB dat de penalty-serie in de eerste ronde van het bekertoernooi nog een keer afgewerkt moest worden, omdat de scheidsrechters beide ploegen niet in de juiste volgorde had laten schieten. Besloten werd dat Hoek op woensdag 4 oktober om 21.00 uur een herkansing zou krijgen in en tegen Lisse. Maar daar is de club uit de bollenstreek het niet mee eens. FC Lisse vindt dat het op een eerlijke manier heeft gewonnen en dat de dwaling van de arbiter geen invloed heeft gehad op het eindresultaat.

Lisse nam de strafschoppen beter dan Hoek (foto: Orange Pictures)

De zaak dient zaterdagmiddag om 14.00 uur. Hoek zit in de wachtkamer. Wanneer FC Lisse in het gelijk wordt gesteld is de Zeeuws-Vlaamse club uitgeschakeld. Zo niet, dat reist het woensdag af naar Lisse om daar om 21.00 uur nogmaals de strafschoppen te nemen. Inzet is een plaats in de volgende ronde, waarin eredivisionist Heracles Almelo wacht. Daarnaast ontvangt de ploeg die de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi staat 15.000 euro.

