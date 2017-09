Middelburg maakt inhaalslag: woning voor 117 statushouders

De gemeente Middelburg heeft alle vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in 2016 en 2017 recht hadden op een woning gehuisvest. Middelburg had dit jaar de taak om 117 statushouders te huisvesten: 65 in 2017 bovenop de 52 in 2016 die nog geen woning hadden toegewezen gekregen.

(foto: Omroep Zeeland) Middelburg had vorig jaar de grootste achterstand van alle Zeeuwse gemeenten als het gaat om het huisvesten van statushouders. De gemeente verklaart de inhaalslag door de actievere samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Woningbouwvereniging Arnemuiden, Vluchtelingenwerk en makelaar Villex. Groepswoningen De 117 vluchtelingen met een verblijfsvergunning die de gemeente moest huisvesten zijn verdeeld over vijftien woningen en drie groepswoningen. De grootste groepswoning - het voormalige pand van woningcorporatie Woongoed aan de Buitenruststraat- is begin augustus geopend en biedt plaats aan dertig statushouders. Twee andere groepswoningen die al in 2016 werden geopend zijn het Graaf Mauritshuis in de binnenstad waar zestien statushouders wonen en een voormalig pand van Juvent in Nieuw Middelburg waar acht vluchtelingen met een verblijfsvergunning verblijven. De gemeente Middelburg kwam vorig jaar met het plan statushouders in gewone woningen te huisvesten en riep daarbij de hulp in van particuliere verhuurders en woningeigenaren. Dat heeft echter niets opgeleverd en alle statushouders zijn gehuisvest bij woningcorporaties. Lees ook: Middelburg vraagt om hulp bij huisvesten vluchtelingen

175 statushouders zoeken nog een huis

Statushouders naar Graaf Mauritshuis in Middelburg