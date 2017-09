'Dichte deur? Ik ga gewoon met mijn zegeltjes naar het volgende huis'

Al twee keer op rij is gebleken dat De Lichtstraal het heel goed doet bij de kinderzegelverkoop en Paul Struijk, leerkracht van groep 7 en 8, weet wel hoe dat komt. "De leerlingen zijn altijd heel enthousiast en gemotiveerd om de deuren langs te gaan. Daarnaast zijn de kinderen beleefd en vragen ze of de mensen nog iets extra's willen bestellen. Op die manier hopen we weer bij de beste verkopers van kinderzegels van Nederland te horen".

De deuren langs

Om 12 uur werden de leerlingen op pad gestuurd met de bestelformulieren. Maud uit groep 7 had er zin in, maar jammer genoeg waren er maar weinig mensen thuis. "Ik ga gewoon naar het volgende huis en geef niet op. Dit is het eerste jaar dat ik het doe en ik vind het tot nog toe erg leuk". Samen met klasgenootje Aniek liep ze de Noordstraat af. "Ik kreeg zelfs nog een rolletje snoep van een klant", vertelt Aniek trots. Ook voor haar is het de eerste keer dat ze de kinderpostzegels verkoopt.

Wedstrijd

De leerlingen kunnen dit jaar op twee manieren een schoolreisje naar Duinrell winnen. Als ze tot de bestverkopende scholen van Nederland behoren, winnen ze het dagje uit, maar ook als ze de zogenoemde 'geheime minister' raden. Dat laatste is dit jaar nieuw. Dagelijks kunnen de leerlingen de website van de Stichting Kinderpostzegels in de gaten houden om tips te krijgen over wie die geheime minister is. Het is in ieder geval een bekende Nederlander. De kinderen krijgen één poging om te raden. Struijk vindt het een leuk idee, maar het goede doel staat voorop. "Het gaat niet om 'voor wat hoort wat', maar het idee komt van de Stichting Kinderpostzegels en dus doen wij natuurlijk ook mee", zegt Struijk.

