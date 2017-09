Isabel Provoost zingt in het Concertgebouw met Rock The Opera

De optredens met orkest in Athene zijn nog maar nèt achter de rug of Isabel Provoost bereikt alweer een nieuwe mijlpaal: zingen in het Concertgebouw in Amsterdam. Ze is één van de zangeressen in Rock The Opera, een programma met muziek van AC/DC, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin & Queen, gearrangeerd voor symfonieorkest.

Isabel Provoost in het Odeion Atticus Theater in Athene (foto: Thomas Daskalakis)