Pensionado's aan de druivenpluk

Druiven plukken als je gepensioneerd bent. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt je verhaal kwijt, het is goed voor je conditie en je krijgt een paar mooie flessen wijn als beloning. Bij wijngaard de Kleine Schorre in Dreischor is het overgrote deel van de vrijwillige plukkers boven de 65 jaar.

Met tien hectare wijnranken is de Kleine Schorre in Dreischor internationaal beschouwd een kleine wijngaard, maar de kwaliteit van de wijn wordt geroemd. Vliegmaatschappij KLM schenkt de wijn al jaren aan de reizigers in de business class. De druiven worden in meerdere 'oogsten' met de hand geplukt. Door de regen van de afgelopen maanden worden nu alleen de rijpe druiven geplukt, de rest krijgt nog een paar dagen de tijd om door te rijpen. Dat maakt het werk behoorlijk arbeidsintensief, vertelt wijnboer Johan van de Velde: