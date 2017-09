Terneuzen gaat eenzaamheid te lijf met pop-up terras

Zeeuwen bij het pop-up terras Terneuzen (foto: Anneke Vereecken)

In onze provincie zijn meer dan 9.300 ouderen ernstig eenzaam. Welzijnsorganisatie Aan-z besloot daarom in samenwerking met andere organisaties het pop-up terras op te zetten. En dat juist vandaag mensen neer konden strijken in een luxe fauteuil op de parkeerplaats bij Schelderado is geen toeval: het is deze week de Week tegen Eenzaamheid.

Schaamte

Volgens Anneke Vereecken, één van de organisatoren, is het voor sommige mensen die zich eenzaam voelen moeilijk om daarover te praten. "Het is toch een stukje schaamte overwinnen." Het pop-up terras is volgens haar een manier om de eenzaamheid te doorbreken. "Hier hoef je het niet te zeggen dat je eenzaam bent, want je zit lekker bij elkaar en kun je het gesprek aangaan over van alles en nog wat."

Naar de Hema

Naast dat de bezoekers van het terras weg konden zakken in een van de luxe stoelen, konden er ook plaatjes worden gedraaid. En er was er een prikbord waar mensen briefjes op konden hangen met daarop een wens. Een van die wensen luidde: "Ik zou weleens koffie willen drinken bij de Hema." Volgens Vereecken een simpele activiteit die toch veel met de mensen doet.