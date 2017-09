Geen kleurpoeder, maar 'mijnwerkerslampjes' tijdens hardloopevenement Terneuzen

Rianne Vons en Ruud Coers van Rotaryclub Terneuzen - de organisatie achter het evenement - kiezen deze editie bewust niet voor de kleurpoeders wegens de discussie die begin vorig jaar ontstond na een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat stelde dat de poeders die gebruikt worden tijdens dergelijke hardloopwedstrijden brandbaar kunnen zijn, stofexplosieven kunnen bevatten en gezondheidsklachten kunnen opleveren.

Lampen en dj's

Hoewel de organisatie in Terneuzen naar eigen zeggen geen klachten kreeg en gecertificeerde kleurstoffen gebruikte, was het na vier jaar ook tijd voor iets anders. De deelnemers worden daarom aanstaande vrijdag uitgerust met een 'mijnwerkerslampje' op hun hoofd en kunnen een parcours van 5 of 10 kilometer afleggen over de Scheldedijk. Daarbij komen ze langs allerlei lichtstations en daar gebeurt volgens Vons en Coers van alles: "Stroboscooplampen, ultraviolet licht, dansende mensen en op elk station is een dj."

Inschrijvingen

De afgelopen vier edities deden duizenden mensen mee aan het hardloopfestijn en de organisatie mikt vrijdag op duizend hardlopers. Tot nu toe zijn er achthonderd inschrijvingen, maar dat gaat aantal loopt nog op, aldus de organisatie. "Het weer ziet er goed uit en op het laatste moment schrijven er zich nog mensen in." Het geld dat met het hardloopevenement wordt opgehaald, gaat naar Make a Wish; een stichting die wensen in vervulling laat gaan van kinderen die een ernstige ziekte hebben.